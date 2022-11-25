دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، تغريدة تناولت فيها ما وصفته بـ"النظرة الدونية" للمجتمع العربي، وذلك ضمن تغريدة تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الضجة حول ملف حقوق المثليين ومجتمع "+LGBTQ" خلال بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وقالت الشيخة مريم في التغريدة المنشورة على حسابها الرسمي: "المجتمع الغربي الذي ينظر إلى مجتمعاتنا بنظرة دونية ورجعية، يجب أن يعي بأن شعوبهم من تعاني من الجهل والتخلف! لأنها ظلت رهينة إعلامهم المضلل الذي يخفي الحقائق حول المجتمعات الإسلامية والعربية! اليوم نرى شعوبهم التي جاءت إلينا متفاجئة بالحب والسلام والتقدم الذي تنعم به مجتمعاتنا".

وقالت بتغريدة أخرى: "من عجائب وسخرية القدر أن من يفترض أن تحافظ على النظام وتطبق القوانين في بلادها، تزور بلدا آخر لتنتهك قوانينه! هذا ما فعلته وزيرة داخلية ألمانيا بالأمس في بطولة كاس العالم قطر أمام مرأى الجميع! هي لم تحترم نفسها بالمقام الأول، أساءت إلى بلدها ومنصبها، وفقدت احترام الناس. عيب!"

وفي تغريدة منفصلة نشرت الشيخة مريم صورة المنتخب الألماني ولقطة تكميم الأفواه إلى جانب صورة أفراد بجمهور المنتخب الياباني قائلة بتعليق: "في كأس العالم 2022 شعوب ارتقت بأخلاقها، وشعوب سقطت وفقدت احترامها!"