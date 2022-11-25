السنغال تصحح المسار.. وفرصة قطر في التأهل تتلاشى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفوّق المنتخب السنغالي على المنتخب القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز أهداف "أسود التيرانغا" كلّ من: بولاي ديا وفامارا دييدهيو وبامبا ديانغ، في الدقائق: 41 و48 و84، بينما سجّل محمد مونتاري هدف "العنابي" الوحيد، عند الدقيقة 78.

وفرض المنتخب السنغالي سيطرته على المجريات، وخلق عدداً من الهجمات قد ترجمها إلى أهدافٍ، فيما انتفض المنتخب القطري ما بعد الدقيقة 60، لكنّه عجز عن التعديل والخروج بنتيجة إيجابية.

ونجح "العنابي" في تسجيل أول أهدافه في نهائيات كأس العالم، وذلك بأقدام المهاجم محمد مونتاري البالغ من العمر 28 عاماً.

بهذه النتيجة، تلاشت فرصة المنتخب القطري في التأهل، فيما حقق "أسود التيرنغا" ثلاث نقاط ثمينة زادت من آمالهم في التأهل لدور الـ 16.

وقبل انطلاق مواجهة هولندا الإكوادور، كان لدى كل منهما 3 نقاط من مباراة واحدة، والسنغال 3 نقاط من مباراتين، وقطر بلا نقاط بعد خوض مواجهتين.