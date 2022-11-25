دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كواليس مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين وما قاله المدرب، هيرفي رينار للاعبي المنتخب بغرف تبديل الملابس قبل اللقاء.

ويقول رينار في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره المنتخب السعودي على صفحته الرسمية بتويتر: "انظر إلى الشخص الذي بجوارك في هذه المحاضرة، هل لديك الثقة به؟ هل لديه ثقة فيك؟ نعم لأنك تعلم بأنه سيعمل كل شيء من أجلك وأنت ستعمل كل شيء من أجله، التضامن مع بعض دائما.."

وتابع قائلا: "ليس سهلا أن تكون على الدكة لكن دقائق قليلة يمكن أن تصنع فارقا كبيرا لذلك كونوا جاهزين ثقوا باللاعبين الذين سيبدأوا المباراة ثق في اللاعب الذي سيدخل كبديل يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس قبل دخولكم إلى أرضية الملعب يجب أن تنظروا إلى بعض كم البعض وتقول لزميلك أنني أثق فيك حتى يعلم أنك تثق به.."

وأضاف: "بعد 20 سنة ستذكرون كأس العالم هذا وربما ستشاهد أحدا في الشارع ويقول لك نعم أتذكر المباراة لقد كانت مباراة رائعة نعم هذه المباراة أمامنا، 10 أيام على نهاية دور المجموعات هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيفوت الأوان.."

واستطرد: "هذا الصباح هناك 35 مليون مواطن سعودي يدعون لكم اليوم وتعلمون أنهم يدعون لكم بعض من عائلاتكم سيكون في المدرجات اليوم وبعضهم سيكون خلف الشاشات لأن الحياة ستتوقف اليوم في السعودية الساعة الواحدة ظهرا ستتوقف الحياة وسيركزون عليكم هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا للأسفل ونستسلم؟ هذا مستحيل.."