تداول فيديو "أجمل هدف بمونديال قطر للآن" بقدم البرازيلي ريشارليسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار لاعب المنتخب البرازيلي، ريتشارليسون ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذي تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة تسجيله الهدف في شباك المنتخب الصربي.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد لوسيل في قطر، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء هدفا منتخب "السامبا" عن طريق اللاعب ريتشارليسون، في الدقيقتين 62 و73 من زمن المباراة.

وخلق المنتخب البرازيلي عددا كبيرا من الهجمات، خلال الشوط الأول، إلا أن المنتخب الصربي وقف سدا منيعا وحافظ على نظافة شباكه، واستمرت أفضلية منتخب "السامبا" في الشوط الثاني حتى استطاع ريتشارليسون أن يسجل أول الأهداف، قبل أن يضاعف النتيجة.