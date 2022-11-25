الأوروغواي وكوريا الجنوبية تتقاسمان نقاط المباراة.. ومغردون: تعادل عادل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الأوروغواي وكوريا الجنوبية، التي أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر 2022.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة، وسط محاولات خجولة إلى ما قبل الدقيقة 80 من زمن المباراة، حتى "اشتعلت الأجواء" في الدقائق العشر الأخيرة، من خلال خلق فرص محققة كادت أن تعلن عن تقدم أحدهما، إلا أنهما عجزا عن هز الشباك، ليتقاسمان نقاط المباراة.

وعلق مغرّدون في موقع تويتر على نتيجة المباراة، وقال أحدهم: "لو استغلت كوريا كل ما اتيح لها في الشوط الأول لخرجت بالثلاث نقاط ، ولو هاجم مدرب الأورغواي بكل مايملك لانتصر بسهولة.. تعادل عادل للمنتخبين"، وذكر آخر: "الأوروغواي و كوريا الجنوبية من أجمل المباريات في المونديال رغم أنها انتهت بالتعادل السلبي".

وغرد متابع: "مباراة من وجهة نظري كانت 50%-50% حيث تفوقت كوريا في الشوط الأول وتفوقت الأوروغواي في الثاني"، وكتب آخر: "كوريا لعبت مباراة تكتيكية عالية المستوى .. واللي ساعدها لتاخد نقطة المباراة هو أسلوب لعب الأوروغواي".