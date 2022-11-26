دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبادلت السفارة البريطانية في القاهرة مع نظيرتها الأمريكية، عبر فيسبوك، تعليقات طريفة بشأن مواجهة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأمريكي، التي أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان الفريقان قد تبادلا الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، في الشوطين الأول والثاني، إلا أن محاولاتهما كانت خجولة، ليعجزان عن هز الشباك، ويتقاسمان نقاط المباراة.

وبهذا التعادل، وصل "الأسود الثلاثة" للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى نقطتين، في المركز الثالث، خلف المنتخب الإيراني صاحب النقاط الثلاث.

ونشرت السفارة البريطانية، عبر صفحتها على فيسبوك صورة من الفيلم المصري "بوحة" جمعت بطل الفيلم محمد سعد والفنان حسن حسني وعلقت بقولها: " عدت على خير ".

وفي المقابل، علقت السفارة الأمريكية بقولها: " "سهرة كروية ممتعة وتعادل مستحق للفريقين، #حلوة_الروح_الرياضية".

وكانت السفارة الأمريكية نشرت قبل بدء المباراة صورة لحوار بين المذيع الرياضي إبراهيم فايق و اللاعب السابق رضا عبدالعال وتخيلت حوارا بينهم: "تراهني نكسب الماتشين الجايين ونصعد لدور التمانية؟"، وأضافت : "خلينا نوري UK in Egypt المصريين هيشجعوا مين!".

ومن جانبها، ردت السفارة البريطانية بقولها: "وأنا بقولك مش هيحصل! 😜 - احنا قبلنا التحدي، تحبوا تراهنوا على ايه؟ 😎 " .