مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب السعودي من نظيره البولندي بهدفين دون رد، في مواجهة أقيمت في استاد المدينة التعليمية، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجّل هدفا المنتخب البولندي كل من بيوتر زيلينسكي وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 39 و82.

وفرض "الأخضر" سيطرته على المجريات، وصنع العديد من الهجمات، في الشوطين الأول والثاني، وكان قد أضاع ركلة جزاء نفذها اللاعب سالم الدوسري، ليعاني من سوء الحظ، ويعجز عن هزّ الشباك، على عكس حال منافسه الذي استغل فرصه التي أتيحت له، ونجح في التسجيل في مناسبتين.

بهذه النتيجة، تراجع المنتخب السعودي للمركز الثاني بشكل مؤقت، برصيد 3 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، مما يصعّب من مهمته في التأهل للدور الثاني، فيما اعتلى المنتخب البولندي الصدارة بـ 4 نقاط.