دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر مواساة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، للاعب عبد الإله المالكي، بعد خطأه في مباراة "الأخضر" والمنتخب البولندي، في نهائيات كأس العالم.

وكان متوسط الميدان السعودي عبد الإله المالكي، قد تسبب في هدف المنتخب البولندي الثاني عند الدقيقة 82، بعد أن أخفق في الحفاظ على الكرة، إذ خطفها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من بين أقدامه، ثمّ وضعها في الشباك.

وظهر وزير الرياضة السعودية وهو يشد من أزر المالكي، أثناء لقائهما في غرفة الملابس، قائلاً له : "ارفع رأسك"، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

وخسر "الأخضر" من المنتخب البولندي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

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