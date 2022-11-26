مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص لاعبو المنتحب السعودي على دعم اللاعب ياسر الشهراني، الذي يغيب عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، وذلك قبيل مواجهة منتخب بولندا، مساء السبت.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها حساب المنتخب السعودي في تويتر، السبت، لاعبي "الأخضر" يحملون قميص ياسر الشهراني، أثناء التقاط صورة الفريق، لدعم زميلهم، مما أثار تفاعلاً في الأوساط الإعلامية.

وكان الشهراني قد تعرّض لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، الثلاثاء الماضي.

وأجرى ياسر الشهراني عملية جراحية تكللت بالنجاح، الأربعاء الفائت، أبعدته عن المشاركة فيما تبقى من نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

ويلعب "الأخضر" مع منتخب بولندا، على أرض استاد المدينة التعليمية، بطموح حسم التأهل للدور الثاني في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.