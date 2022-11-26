السعودية تكشف عن بديلي ياسر الشهراني وسلمان الفرج في مواجهة بولندا

بعد مفاجأة "الصقور الخضر" أمام الأرجنتين.. كيف قارب كأس العالم بين قطر والسعودية؟

"انتهى جيل 94".. رد فعل جماهير السعودية على الفوز التاريخي على الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المنتخب السعودي عن تشكيلته لمباراة بولندا في ثاني مواجهاته في مونديال قطر 2022، والتي جاء فيها محمد البريك بدلا من المصاب ياسر الشهراني.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي على موقع تويتر التشكيلة الأساسية لـ"الأخضر" الذي يسعى للتأهل إلى دور الـ16 من بوابة بولندا بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة الأولى.

وأظهرت التشكيلة مشاركة محمد البريك كظهير أيسر بديلا للشهراني، في حين سيشارك سامي النجعي في خط الوسط بديلا لسلمان الفرج.

وشهدت التشكيلة 3 تغييرات عن تلك الخاصة بمباراة الأرجنتين إذ يغيب الشهراني والفرج بداعي الإصابة ويبقى حسان التمبكتي على دكة البدلاء بخيارات المدرب الفرنسي إيرفي رينارد.