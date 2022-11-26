بعد خسارته من أستراليا.. فرصة منتخب تونس في التأهل تتلاشى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب التونسي من نظيره الأسترالي، بهدف نظيف، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الجنوب، ظهر السبت، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجّل ميتشيل ديوك هدف "الكنغر الأسترالي" الوحيد، عند الدقيقة 23 من زمن المباراة.

وفرض المنتخب الأسترالي سيطرته على المجريات، إذ تفوّق على مستوى الاستحواذ على الكرة وصناعة الهجمات، خلال الشوط الأول، بينما حاول "نسور قرطاج" التعديل في الشوط الثاني، إلّا أنّه عجز عن ذلك بعد التصدي لفرصه من قِبل حارس ومدافعي منافسه.

بهذه النتيجة، تلاشت حظوظ المنتخب التونسي في التأهل للدور الثاني، إذ يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة واحدة فقط، على أن يواجه المنتخب الفرنسي (حامل اللقب)، في ختام دور المجموعات