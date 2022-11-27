دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، في لقائهما على استاد الثمامة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

وسجّل عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال هدفا "أسود الأطلس"، في الدقيقتين 73 و90+ من زمن المباراة.

كان المنتخب البلجيكي صاحب الأفضلية في الشوط الأول، وخلق عددًا من الفرص، إلّا أنّه عجز عن هزّ الشباك، فيما قلب المنتخب المغربي الموازين لصالحه خلال الشوط الثاني، حتّى تمكّن من التسجيل في مناسبتين، ليحقق ثلاث نقاط ثمينة.

بهذه النتيجة، اعتلى "أسود الأطلس" صدارة المجموعة السادسة بأربعة نقاط، ليعزز حظوظه في التأهل للدور الثاني للمونديال في نسخته الثانية والعشرين.

فيما تجمد رصيد المنتخب البلجيكي عند 3 نقاط، في المركز الثاني.