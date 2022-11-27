كندا تودع المونديال مبكرًا بعد رباعية كرواتيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلب المنتخب الكرواتي على المنتخب الكندي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد خليفة الدولي، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم المٌقامة في قطر.

وسجّل أهداف المنتخب الكرواتي كلّ من أندري كراماريتش (ثنائية) وماركو ليفايا ولوفرو ماير، في الدقائق: 36 و44 و70 و90+، فيما أحرز ألفونسو ديفيز هدف المنتخب الكندي الوحيد، عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

وكان المنتخب القادم من أمريكا الشمالية قد افتتح التسجيل باكرًا، قبل أن يسيطر المنتخب الكرواتي على الكرة ويخلق عددًا من الفرص، لينجح في إحراز التعديل ثمّ التقدم في النتيجة بفارق 3 أهداف، ليحقق فوزًا هامًا.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الكرواتي من حظوظه في بلوغ دور الـ 16، إذ احتل المركز الأول برصيد 4 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة السادسة، فيما ودّع المنتخب الكندي نهائيات المونديال، بعد تلقيه هزيمتين على التوالي.