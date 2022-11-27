تداول فيديو يظهر فرح أمير قطر بفوز منتخب المغرب على بلجيكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) تداول مغرّدون في موقع تويتر فيديو يظهر فرحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، مساء الأحد، في نهائيات كأس العالم 2022.

وحرص أمير قطر على دعم ومساندة "أسود الأطس" من مدرجات استاد الثمامة، وظهر مُبتسمًا ويصفق بيديه، مُعربًا عن سعادته بتحقيق المنتخب المغربي النقاط الثلاث.

وعزز "أسود الأطلس" من حظوظهم في التأهل للدور الثاني، في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، إذ اعتلى الفريق صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

وسبق أن تمّ تداول لقطات أخرى تظهر تميم بن حمد آل ثاني ووالده حمد بن خليفة يعربان عن دعمهما لمنتخبي السعودية وتونس خلال مبارياتهما في نهائيات البطولة.

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