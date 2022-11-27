كوستاريكا تخطف فوزًا ثمينًا من اليابان.. وتخلط أوراق المجموعة الخامسة

مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الكوستاريكي على نظيره الياباني بهدف نظيف، في مبارتهما على أرض استاد أحمد بن علي، ظهر الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر.

وأحرز كيشير فولر هدف المنتخب الكوستاريكي الوحيد، عند الدقيقة 81 من زمن المباراة.

وفرض "الساموراي" سيطرته على المجريات خلال الشوطين، الأول والثاني، إلا أنه عجز عن هزّ الشباك بعد أن سنحت له العديد من الفرص، قبل أن ينجح المنتخب القادم من أمريكا الشمالية في ترجمة أول هجماته المحققة إلى هدفٍ، حصد من خلاله فوزًا ثمينًا.

بهذه النتيجة، اختلطت أوراق المجموعة الخامسة، إذ بَاتَ المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبذات الرصيد يقع المنتخب الكوستاريكي في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب ألمانيا، متذيل الترتيب دون نقاط، ومنتخب إسبانيا، المتصدر بثلاث نقاط، معًا، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية قبل أن يلعب كلّ من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، في ختام دور المجموعات.