مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر فيديو يظهر شجارا بين الجماهير الأرجنتينية والمكسيكية، في مدرجات ملعب لوسيل، على أعقاب فوز "التانغو" بهدفين دون مقابل، في نهائيات كأس العالم 2022.

وأظهرت اللقطات دخول الجماهير في مشاجرة، قبل أن تتدخل قوات حفظ أمن الملعب لفضّ الاشتباك بين الطرفين، مما أثار جدلاً على نطاقٍ واسع.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تغلّب على المكسيك بثنائية، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليعزز من حظوظه في بلوغ دور الـ 16، في مونديال قطر، فيما صعّب المهمة على منافسه.

وسبق وأن تمّ تداول لقطات أخرى تظهر مشادّة كبيرة بين الجماهير الأرجنتينية والمكسيكية في أحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة، وقبيل مواجهة الفريقين في أكبر بطولات العالم.