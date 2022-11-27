دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل، في ثاني مبارياته ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وتحدّث عز الدين أوناحي، لاعب "أسود الأطلس"، لـ CNN بالعربية، عن فوز منتخب بلاده وإيقاف كيفين دي بروين، نجم المنتخب البلجيكي، بعد نهاية المباراة، قائلاً: "كُنا نلعب وفقاً لإمكانيات فريقنا، ولم نكن نلعب من أجل إيقاف لاعب بعينه"، مُضيفاً: "قمنا بإغلاق المساحات بشكل جيد، ونجحنا في التغطية من حيث التنظيم الدفاعي وقطع زوايا التمرير".

وأكمل متوسط الميدان المغربي: "كُنا جيدون جداً في هذه المباراة".

وكان أوناحي (22 عامًا) قد شارك بشكل أساسي في تشكيل المنتخب المغربي أمام المنتخب البلجيكي، قبل أن يتمّ استبداله باللاعب جواد ياميق، عند الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وعزز "أسود الأطلس" من حظوظهم في التأهل للدور الثاني، إذ يعتلون صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.