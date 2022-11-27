ما طبيعة إصابة ياسين بونو؟.. نصير مزراوي يعلق لـ CNN بالعربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اضطر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على استبدال حارس الفريق ياسين بونو بزميله منير المحمدي، قبل دقائق قليلة من انطلاق مواجهة "أسود الأطلس" وبلجيكا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر.

وظهر ياسين بونو أثناء عزف النشيد الوطني للمغرب، قبل أن يخرج من الملعب بسبب شعوره بالدوار.

وتحدّث نصير مزراوي، لاعب "أسود الأطلس"، لـ CNN بالعربية، عن طبيعة إصابة ياسين بونو، عقب نهاية المباراة، قائلاً: "في الحقيقة لا أعلم ماذا حدث له بالضبط، كان تركيزنا بشكل كبير على المباراة، لا استطيع أن أقول أيّ شيء عنه، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف مزراوي: "نتوجه بالمديح والشكر للحارس منير، اّلذي دخل إلى المباراة دون تحضير مسبق، وقد قام بالتصدي وإنقاذ عدد من الكرات، وقدّم أداءً جيداً".

ويذكر أن المنتخب المغربي فاز على نظيره البلجيكي بثنائية، ليعزز حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم 2022.