دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسلوب تعامل أحد مشجعي المنتخب السعودي مع إعلامي إسرائيلي خلال عمله بتغطية المونديال في قطر 2022.

واعادت المغردة هيفاء الرويقي نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بتويتر، معلقة بالقول: "عيب هالاسلوب.. يقدر يعتذر عن الظهور وانتهينا.." ليرد عليها الأكاديمي السعودي، تركي الحمد بتغريدة قال فيها: "اتفق.. ولكن الحماقة أعيت من يداويها.."

وأعاد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، نشر تعليق لصحاب حساب يحمل اسم "Badr Al_Saadoun"، الذي كتب بتعليق على مقطع الفيديو: "هذه العينة من السعوديين شريحة (دهماء) ليست بشريحة صغيرة، وهذه طبيعة البشرية التي تساق بنمط منظومة فكرية (أدلجة) دينيه وشعاراتية لأنظمة الغوغائية العربية ولكن الدهماء (العوام) ليسوا ذات قواعد صلبه المواقف، وارتجاجهم (سوق) عندما يدفعون بالهوس الجمعي .."

وذهب نشطاء آخرون للاقتباس مما قاله المشجع السعودي للإعلامي الإسرائيلي، حيث علق الإعلامي المصري، "Abdelhamed Galal" على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره على صفحته بتويتر، كاتبا: "مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي ’ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط‘.. ’انت ليس مرحب بك هنا‘".