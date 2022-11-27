دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الخطأ الذي أدى لتسجيل بولندا الهدف الثاني لمرمى المنتخب السعودي بكأس العالم 2022 ومن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ بين اللاعبين عبد الإله المالكي وزميله علي البليهي ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم النشطاء في آرائهم إذ ألقى البعض اللوم على البليهي الذي مرّر كرة عرضية للمالكي ووضعه في موقف صعب أمام المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي تمكن من خطف الكرة وتسجيلها بمرمى السعودية بالدقيقة الـ82 من عمر المباراة.

وعلى صعيد آخر ذهب نشطاء إلى تحميل المالكي الخطأ بهذه الكرة لعدم تمكنه من الحفاظ عليها أو تمريرها.

وخسر المنتخب السعودي من المنتخب البولندي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الرياضة السعودية وهو يشد من أزر المالكي، أثناء لقائهما في غرفة الملابس، قائلاً له : "ارفع رأسك"، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

ويذكر أن المنتخب الأرجنتيني تغلب على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد، في مواجهتهما على أرض استاد لوسيل، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وبهذه النتيجة، بَاتَ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، وأنعش آماله في التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة.