دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد أندرياس بريمه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب ألمانيا خلال تسعينات القرن الماضي، قاد الفريق إلى تحقيق لقب كأس العالم عام 1990 على حساب الأرجنتين، بعد أن سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 85.

وصال وجال أندرياس بريمه في المستطيل الأخضر، إذ لعب لأندية: ساربروكن وكايزرسلاوترن وبايرن ميونخ في ألمانيا، قبل أن ينتقل لنادي إنتر ميلان الإيطالي، ثمّ لريال سرقسطة الإسباني.

تحدّث بريمه لـ CNN بالعربية عن حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم 2022، مُعرباً عن أسفه لغياب النجم المصري محمد صلاح عن نهائيات مونديال قطر، بعد إخفاق "الفراعنة" في التأهل للبطولة.

وقال لاعب منتخب ألمانيا السابق: "المنتخبات العربية لديها الحظوظ، لن أتفاجأ إذا تقدّم واحد أو اثنان إلى الأدوار الإقصائية، خاصة فرق مثل السعودية وتونس والمغرب، هم جيدون، ولديهم ميزة اللعب على أرض عربية".

وعن غياب نجم ليفربول عن المونديال، قال أندرياس بريمه: "محمد صلاح إنّه بالتأكيد أحد أفضل الأجنحة واللاعبين حول العالم، لذا من المؤسف أنّه لن يكون في البطولة".

ويعتقد بريمه أن منتخبات "ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين، وربما هولندا" ستتنافس فيما بينها على لقب كأس العالم في نسخته الـ 22.

وأوضح أندرياس بريمه أن منتخب بلاده: "دائماً ما يكون منافساً في البطولات الدولية، ويمر بمرحلة استقرار تحت قيادة المدير الفني هانسي فليك، ويمتلك العقلية المناسبة، ولكن مازال هناك حاجة لبعض التطوير".

ويرى بريمه أن هولندا ستكون مفاجأة مونديال 2022، قائلاً: "إنّه فريق قوي للغاية مع لاعبين رائعين ومدرب لامع لويس فان خال، سيكونون مفاجأة البطولة، لم يهزموا منذ أن تولى المنصب في أغسطس من العام الماضي".

وأشار مدافع منتخب ألمانيا السابق إلى أن: "هناك عددا كبيرا من المدربين المميزين في البطولة، وهذا أمر جيد، مثل لويس إنريكي وفان خال وهانسي فليك".

وتوقع أندرياس بريمه أن يكون كأس العالم في قطر أحد أفضل نسخ البطولة، قائلاً: "ستلعب النهائيات في الشتاء ومنتصف الموسم، وسيتواجد عدد كبير من اللاعبين وسيتمتعون بقدر أكبر من القوة واللياقة، مقارنة في الصيف وبعد نهاية الموسم، وحينا كان اللاعبون يشعرون بالتعب وعدم الراحة المناسبة، اعتقد أنّها ستكون من أفضل نسخ البطولة".

واستعاد أندرياس بريمه ذكريات إنجاز منتخب ألمانيا في مونديال 1990، بعد أن حسم اللقب لبلاده على حساب الأرجنتين، إذ قال: "لقد كانت حقاً لحظة رائعة، كنتُ أعرف أنّني إذا سجّلت فسيحقق الفريق الكأس، كنتُ متحمساً وبالفعل نجحت في التسجيل، كان الفوز باللقب أفضل ذكرياتي، خاصة إنّه من أمام منتخب الأرجنتين الّذي خسرنا أمامه قبل 4 سنوات آنذاك، ثمّ تغلّبنا عليه".