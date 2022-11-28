دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --خيم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها على نهاية المواجهة بين المنتخب الكاميروني ونظيره الصربي، التي أقيمت على استاد الجنوب، ظهر الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم المُقامة في قطر.

وتناوب على تسجيل أهداف "الأسود غير المروضة"، جان شارل كاستيليتو، وفينسيت أبو بكر، وإيريك تشوبو موتينغ، في الدقائق: 29 و64 و66 من وقت المباراة.

في حين جاءت أهداف المنتخب الصربي عن طريق، ستراهينيا بافلوفيتش وسافيتش، وألكساندر ميتروفيتش.

وشهدت المباراة سيناريو "دراماتيكيا"، إذ افتتح المنتخب الكاميروني التسجيل، قبل أن يحرز المنتخب الصربي التعديل، ثمّ التقدم بفارق هدفين، لتعود "الأسود غير المروضة" مجدداً وتعدل النتيجة خلال دقيقتين فقط، ليحصل كل فريق على نقطة في اللقاء.

وحقق المنتخبان أول نقاطهما في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، وكان المنتخب الصربي خسر من البرازيل، في حين خسر المنتخب الكاميروني من نظيره السويسري، في الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة السابعة.