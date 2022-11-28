تسديدة كاسيميرو تهدي البرازيل بطاقة التأهل لدور الـ 16

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب البرازيلي على نظيره السويسري بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد 974، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء هدف "السامبا" الوحيد بأقدام كاسيميرو عند الدقيقة 83 من زمن المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفرض المنتخب البرازيلي سيطرته على الكرة وخلق عددًا من الفرص، إلا أن المنتخب السويسري نجح في التصدي لها، قبل أن يتمكّن متوسط ميدان مانشستر يونايتد من فكّ شفرات دفاع منافس منتخب بلاده، بتسديدة قوية سكنت الشباك.

بهذا الفوز، تأهل "السامبا" إلى الدور الثاني، بعد أن حقق فوزين على التوالي في صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب السويسري عند 3 نقاط في المركز الثاني.