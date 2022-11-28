رداً على لاعبي ألمانيا.. مشجعون يحملون صورة مسعود أوزيل ويغلقون أفواههم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات مصورة مشجعين يحملون صورة اللاعب الألماني السابق مسعود أوزيل ويضعون أيديهم على أفواههم، خلال مواجهة المنتخب الألماني ونظيره الإسباني، الّتي أقيمت على أرضية استاد البيت، في نهائيات كأس العالم 2022، مما أثار تفاعلاً في موقع تويتر.

ويأتي ذلك رداً على لاعبي منتخب ألمانيا، الذين سبق وأن وضعوا أيديهم على أفواههم، أثناء التقاط صورة الفريق وقبيل مواجهة اليابان، الأربعاء الماضي، بعد أن حذرت الفيفا من ارتداء شارات تدعم "المثلية الجنسية"، مما اعتبروه تقييداً لحريتهم.

وحرص المشجعون على دعم مسعود أوزيل الّذي اعتزل اللعب دولياً في يوليو/ تمّوز عام 2018، بسبب "العنصرية وعدم الاحترام" اللذين واجههما من قِبل الإعلام الألماني، على حد قول اللاعب السابق.

وكان مسعود أوزيل (34 عاماً) قد تلقى انتقادات كثيرة، عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن، برفقة زميله في المنتخب الألماني ذي الأصل التركي إيلكاي غوندوغان، في مايو/ أيّار 2018، وقبيل الانتخابات التركية، مما دفعه إلى تعليق مشاركاته على المستوى الدولي.

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