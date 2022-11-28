بعد تعادلها مع إسبانيا.. ألمانيا تبقي على آمالها في التأهل للدور الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة المنتخب الألماني ونظيره الإسباني، الّتي أقيمت على أرضية استاد البيت، مساء الأحد، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجّل نيكلاس فولكروغ هدف "الماكينات الألمانية" عند الدقيقة 83 من زمن المباراة، فيما أحرز ألفارو موراتا هدف "الماتادور" في الدقيقة 62.

وتقدم المنتخب الإسباني أولاً، بعد أن صبت الأفضلية في صالحه خلال الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلب المنتخب الألماني الموازين لصالحه ويحرز هدف التعديل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

بهذا التعادل، وصل "الماتادور" للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الخامسة، فيما حققت "الماكينات الألمانية" أول نقاطها، في المركز الأخير على سلم الترتيب.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الياباني والمنتخب الألماني مع المنتخب الكوستاريكي، في ختام دور المجموعات.