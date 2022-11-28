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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعت وسائل إعلام حكومية إيرانية، إلى طرد منتخب أمريكا من نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بعد أن غير اتحاد كرة القدم الأمريكي، علم إيران، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، لإظهار الدعم للمتظاهرين في إيران.

وعرض الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، العلم الوطني الإيراني على حساباته الرسمية في تويتر وإنستغرام وفيسبوك، بدون شعار الجمهورية الإسلامية، بشكل مؤقت، وأظهر رسم تمّ حذفه لترتيب المجموعة الثانية، والّذي نُشر يوم السبت، العلم الإيراني يحمل ألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط دون الشعار.

وعقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم باتخاذ "إجراءات جادة" ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الفور على طلب CNN للتعليق.

وسيلعب المنتخب الإيراني مع نظيره الأمريكي، الثلاثاء المقبل، في ختام دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، وفي مواجهة حاسمة ستحدد المتأهل منهما للدور الثاني.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لشبكة CNN، يوم الأحد، إنّه يريد تغيير العلم الرسمي الإيراني لمدة 24 ساعة، لإظهار "الدعم لنساء إيران اللواتي يناضلن من أجل حقوق الإنسان الأساسية"، وأضاف أنه يخطط دائما للعودة إلى العلم الإيراني الأصلي.

وأوضح الاتحاد الأمريكي، أن التغيير "كان رسما لمرة واحدة"، مُضيفاً: "لدينا العلم الرئيسي على موقعنا الإلكتروني وأماكن أخرى"، وقد عاد الشعار حاليا إلى العلم الإيراني على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ اتحاد كرة القدم في أمريكا.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN، إن الوزارة لم تنسق مع المنتخب الأمريكي، في قرار الاتحاد الأمريكي بتغيير علم إيران على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم للمحتجين في إيران.

وأضاف المتحدث: "نتطلع إلى مباراة سلمية وتنافسية على أرض الملعب"، مؤكدا: "الوزارة تواصل إيجاد طرق لدعم الشعب الإيراني في مواجهة العنف الّذي ترعاه الدولة ضدّ المرأة، والقمع الوحشي ضدّ المتظاهرين السلميين".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أنّه يجب طرد منتخب أمريكا على الفور من المونديال، وإيقافها 10 مباريات، بسبب "صورة مشوهة" لعلم البلاد.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الحكومية، عبر حسابها على "تويتر" إنه "من خلال نشر صورة مشوهة لعلم جمهورية إيران الإسلامية على حسابها الرسمي، فقد انتهك الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ميثاق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ونعتبر أن عقوبة التعليق لـ 10 مباريات هي العقوبة المناسبة"، وأضافت: "يجب طرد المنتخب الأمريكي من نهائيات كأس العالم 2022 بقطر".

وأفادت وكالة تسنيم، يوم السبت الماضي، نقلا عن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، أن صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار كلمة "الله" من العلم الإيراني.