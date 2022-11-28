أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دافع اللاعب الألماني السابق، يورغن كلينسمان، عن تصريحاته حول مقاربة إيران وسلوكها تجاه كرة القدم، قائلا إن تعليقاته كانت "كروية بحتة"، حسبما أشار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان كلينسمان مشاركًا في تحليل قناة BBC البريطانية للمباراة التي فازت بها إيران على حساب ويلز بهدفين نظيفين الجمعة الماضية. وحينها انتقد طريقة لعب المنتخب الإيراني تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، واعتراض لاعبي منتخب إيران على الحكم والضغط عليه بشكل متكرر.

وقال كليسمان بعد سيل الانتقادات التي تعرض لها من جانب الاتحاد الإيراني لكرة القدم على مدار الأيام القليلة الماضية: "تعليقاتي حول مباراة ويلز وإيران كانت متعلقة بكرة القدم فقط"، حسب قوله.

وتابع مدرب ألمانيا وأمريكا الأسبق، قائلا: "لسوء الحظ، لقد تم حرف هذه التصريحات عن سياقها الكروي، لدي الكثير من الأصدقاء الإيرانيين وقد كنت دائما أمتدح الشعب الإيراني وثقافته وتاريخه، وأتمنى لهم كل التوفيق فيما تبقى من البطولة"، حسب تعبيره.

وسبق أن قال كلينسمان لبرنامج "BBC Breakfast" إنه يريد "تهدئة الأجواء" عبر الاتصال بكيروش.

وكان الاتحاد الإيراني قد طالب اللاعب الألماني السابق بالاعتذار والاستقالة من منصبه في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحاولت شبكة CNN التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعليق لكنها لم تتلق ردًا.