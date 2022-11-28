ممثل ليونيل ميسي يوضّح لـCNN حقيقة التفاوض حول الانتقال إلى ناد جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مارسيلو مينديز، ممثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لشبكة CNN، أن اللاعب ليس في مفاوضات للانتقال من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد ذكرت، الأحد، أن ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، كان على وشك الاتفاق على صفقة مع نادي إنتر ميامي، وسيوقع بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وقال مارسيلو مينديز، ممثل ليونيل ميسي، في بيان لشبكة CNN: "هذا خطأ، إنّها أخبار كاذبة"، مُضيفاً: "ليس هناك مفاوضات بشأن انضمام ليونيل إلى إنتر ميامي الموسم المقبل".

ويخوض ميسي في الوقت الحالي نهائيات المونديال في نسخته الثانية والعشرين مع منتخب بلاده، ويمتد عقده مع النادي الباريسي حتّى صيف عام 2023.

وسجّل ليونيل ميسي هدفاً رائعاً لكسر الجمود مما ساعد في فوز "التانغو" على المكسيك، السبت الماضي، وهو ما كان حاسماً في الحفاظ على آمال الأرجنتين في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب من المسابقة، بعد تعثر الفريق، في مفاجأة تاريخية للسعودية في مباراتها الأولى.

خلال مسيرته، فاز ميسي بما مجموعه 40 لقباً مع برشلونة وباريس سان جيرمان والأرجنتين، بما في ذلك كأس أمريكا الجنوبية، البطولة الدولية الأولى في قارة أمريكا الجنوبية، لكنّه لم يفز أبداً بكأس العالم.