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برونو فيرنانديز يقود البرتغال لهزيمة الأوروغواي.. والتأهل للدور الثاني من مونديال قطر

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب المنتخب البرتغالي على نظيره الأوروغوياني، بهدفين نظيفين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر.

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وأحرز برونو فيرنانديز هدفي منتخب البرتغال، في الدقيقتين 54 و90+ من زمن المباراة، ليصل للمساهمة التهديفية رقم 4، في بطولة كأس العالم 2022، إذ سجل هدفين وصنع مثلهما.

وكان المنتخب البرتغالي صاحب الأفضلية في المباراة، إذ استحوذ على الكرة وصنع الهجمات، لينجح في هز الشباك في مناسبتين، فيما كانت محاولات المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية أقل خطرا من فرص منافسه.

وحقق برونو فيرنانديز ورفاقه فوزا ثمينا ضمنوا من خلاله التأهل للدور الثاني في المونديال، فيما تجمد رصيد المنتخب الأوروغوياني عند نقطة واحدة في المركز الأخير، على سلم ترتيب المجموعة الثامنة.

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