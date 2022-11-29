أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- عُوقب شخص اقتحم ملعب مباراة البرتغال وأوروغواي، وهو يحمل علمًا لدعم المثليين ويرتدي قيمصًا عليه عبارتي دعم لنساء إيران والشعب الأوكراني، بالمنع من دخول بقية مباريات كأس العالم، حسبما علمت CNN من اللجنة المنظمة للبطولة، الثلاثاء.

وقالت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث في قطر، في بيان لـCNN: "تم الإفراج عن الشخص الذي اقتحم الملعب بعد وقت قصير من إخراجه من أرضية الملعب".

وأضافت اللجنة: "لقد تم إعلام سفارة بلاده، وكعاقبة لما قام به، وحسبما تنص الضوابط، تم إلغاء بطاقة هيا الخاصة به ومنعه من حضور المباريات القادمة في هذه البطولة".

في الدقيقة 51 لمباراة البرتغال وأوروغواي، اقتحم شخص أرض ملعب لوسيل، وكان يرتدى قميصًا كُتبت عليها عبارات تضامن مع دعم نساء إيران والشعب الأوكراني، قبل أن يرفع علم دعم المثليين، ثم يسقطه أرضًا أثناء محاولته الهرب من عناصر أمن الاستاد.

والتقط حكم المباراة، الإيراني علي رضا فغاني، العلم من الأرض. وكُتب على القميص الذي كان يرتديه المشجع عبارتي "احترموا نساء إيران" و"واحموا أوكرانيا".