منتخب قطر يُنهي مشاركته في بطولة كأس العالم دون نقاط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب القطري من نظيره الهولندي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد البيت، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وجاء هدفا منتخب "الطواحين" عن طريق كودي جاكبو وفرينكي دي يونغ، في الدقيقتين 26 و49 من زمن المباراة.

وكان المنتخب الهولندي قد فرض سيطرته على المجريات، واستحوذ على الكرة وخلق عددًا من الفرص، ونجح في التسجيل في مناسبتين، فيما كانت محاولات المنتخب القطري أقل خطرًا من فرص منافسه.

وتلقى "العنابي" الخسارة الثالثة على التوالي، من منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا، لينهي مشاركته الأولى في المونديال في نسخته الثانية والعشرين دون أيّ نقطة.

فيما تأهل منتخب "الطواحين" إلى الدور الثاني، بعد صدارته المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.