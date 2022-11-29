دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترف رئيس مونديال قطر 2022، حسن الذوادي، الثلاثاء، في تصريحات للمذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، بأن ما بين 400 إلى 500 عامل وافد، لقوا حتفهم في مشاريع تم إنجازها مرتبطة بالبطولة.

وسُئل الذوادي عن عدد القتلى في صفوف العمال المهاجرين نتيجة الأعمال المنجزة في البطولة، وقال إن "التقديرات تشير إلى حوالي 400، ما بين 400 - 500.. ليس لدي الرقم الدقيق، هذا شيء تمت مناقشته، حيث أن موت واحد يعني موت كثيرين".

وأضاف الذوادي: "أعتقد أن معايير الصحة والسلامة في المواقع آخذة في التحسن كل عام، على الأقل في مواقعنا، مواقع كأس العالم التي كنا مسؤولين عنها، وبالتأكيد إلى الحد الذي يوجد فيه نقابات عمالية، فقد أشاد ممثلو النقابة العمالية الألمانية وممثلو النقابة العمالية السويسرية بالعمل والتحسن الذي تم إنجازه في مواقع كأس العالم".

وتساءل مورجان، عما إذا كانت معايير الصحة والسلامة جيدة بما فيه الكفاية في بداية المشروع، وأجاب الذوادي: "أعتقد بشكل عام أن الحاجة إلى إصلاح العمل نفسه تملي القول بنعم، ويجب أن تحدث تحسينات".

وأوضح: "فقط حتى نكون واضحين، كان هذا أمر أدركناه قبل أن نقدم العرض، التحسينات التي حدثت ليست بسبب كأس العالم، وكنا نعلم أنه يتعين علينا القيام بهذه التحسينات بسبب قيمنا الخاصة". وقال: "كأس العالم كان بمثابة وسيلة ومسرع ومحفز بسبب الأضواء التي أدركنا في وقت مبكر أنه سيتم تسليطها. لقد تسبب في الكثير من المبادرات ليس فقط من حيث تحقيق التحسن، ولكن من حيث تنفيذه أيضا". واختتم الذوادي بقوله: "وهنا وصلنا اليوم إلى موقف يعتبرنا فيه أكبر منتقدينا، أننا الأكثر تطبيقا للمعايير في المنطقة".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، العام الماضي، أن 6500 عامل مهاجر من جنوب آسيا، لقوا حتفهم في قطر منذ حصول البلاد في 2010 على حق تنظيم كأس العالم عام 2022، وكان معظم هؤلاء العمالة يقومون بأعمال خطيرة ومنخفضة الأجور، وغالبا ما يتم القيام بها في ظروف شديدة الحرارة.

ومع ذلك، فإن الذوادي - المسؤول عن قيادة الاستعدادات القطرية للمونديال- رفض هذا الرقم، وأخبر بيكي أندرسون مراسلة CNN، أن أرقام "الغارديان" البالغة 6500 كانت "عنوانا مثيرا ومضللا"، حسب وصفه، وأن التقرير يفتقر إلى السياق.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال مسؤول حكومي قطري لشبكة CNN إن هناك ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في الملاعب، و37 حالة وفاة غير مرتبطة بالعمل.