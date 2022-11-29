دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رودريغو غوس، لاعب منتخب البرازيل، تفاعلاً واسعًا في موقع تويتر، عقب لقائه النجم البرازيلي السابق رونالدو دي ليما، بعد نهاية مباراة "السامبا" وسويسرا، التي أقيمت على أرض استاد 974، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم في قطر.

وقال رونالدو الملقب بـ "الظاهرة" لرودريغو غوس: "قدموا كلّ شيء بالتوفيق، كلّ البرازيل تساندكم"، ليرد عليه اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً: "شكراً لك"، ثمّ لمس أقدام سرونالدو دي ليما، الّتي صالت وجالت في مختلف بطولات العالم.

تفاعل مغرّدون مع هذه اللقطات، ومنهم من علّق مُمازحًا: "بركاتك يا شيخ رونالدو"، فيما قال الحساب الرسمي لكأس العالم الناطق باللغة العربية: "بركاتك يا رونالدو تلك اللحظة حينما تلتقي بقدوتك".

وكان رودريغو غوس قد ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني في مونديال قطر، إذ صنع هدف فوز المنتخب البرازيلي على حساب سويسرا، أمس الإثنين.