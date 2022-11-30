"محنا مستعجلين على دور الـ16".. المؤثر السعودي رائد سليم يعلق على الخسارة وهذه ردود فعل بعض الجماهير

مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين عن تفاؤلهم بتأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

ويواجه "الأخضر" نظيره المكسيكي، على أرضية استاد لوسيل، مساء الأربعاء، وفي ختام منافسات دور المجموعات.

ويحتاج المنتخب السعودي لنتيجة الفوز من أجل ضمن بلوغ دور الـ 16 بشكل مباشر، بينما في حال تعادله سيلجأ للنظر إلى نتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.

وحرص البعض على دعم ومساندة الفريق قبل ساعات من المواجهة الحاسمة، فيما أعرب البعض الآخر عن تفاؤله بتجاوز "الأخضر" للدور الأول، إذ قالت الفنانة أحلام الشامسي عبر حسابها في تويتر: "بإذن الله يتأهل منتخبنا عبر منتخب المكسيك نحنا نعشق التحدي بإذن الله الصقور الخضر قدها".

وغرّد الحارس السعودي السابق محمد الدعيع: "صباحكم أخضر صباح الخير بإذن الله يتأهل منتخبنا".

وكتب الإعلامي ناصر الجديع: "استطعنا أن نهزم الأرجنتين التي هزمت المكسيك، وكنا الأفضل والأحق بالفوز أمام بولندا التي تعادلت مع المكسيك. الفوز على المكسيك هدف صعب يتطلب أن نقاتل لأجله من الصافرة إلى الصافرة.. أما المستحيل فهو كلمة اخترعها العاجزون!".

وقال الصحفي محمد البكيري: "صباحكم أخضر.. يومنا سعودي بإذن الله".

وتداول مغرّدون فيديو لأهازيج الجماهير السعودية، والّتي تردد