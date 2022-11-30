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السعودية.. تفاعل على جملة قالها لاعب المنتخب قبل مباراة المكسيك

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للاعب السعودي، محمد كنو، وتصريحه بأن المباراة ضد المكسيك هي "حياة أو موت" الأمر الذي اثار تفاعلا.

تصريحات اللاعب السعودي جاءت خلال مؤتمر صحفي للمنتخب مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قبيل لقاء "الأخضر" مع منتخب المكسيك، الأربعاء، بطموح الفوز وبلوغ دور الـ16.

وقال لاعب خط الوسط السعودي محمد كنو: "المكسيك منتخب قوي بدنيا ولياقيا، وبالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، وأتمنى أن نكون حاضرين بشكل جيد لتحقيق نقاط المباراة".

وأضاف: "علينا أن نكون أقوياء ومتأهبين، أتمنى وقفة الجمهور معنا وبإذن الله سنسعدهم".

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