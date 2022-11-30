دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة السياحة السعودية، الأربعاء، ما تم تداوله عن تقديم المملكة لعرض حول استضافة بطولة كأس العالم 2030 إلى جانب مصر واليونان.

وقالت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " لم تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا.. كما أن المملكة تهتم دائماً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا تقريرا نشرته بلومبيرغ على لسان وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب قائلا: "ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر ونتمنى أن يكون عرضا ناجحا.. بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد. وأنا أعلم بحلول ذلك الوقت أن المملكة العربية السعودية سيكون لديها أحدث الملاعب ومناطق المشجعين ".

وذكرت بلومبيرغ في تقريرها أن "محاولة السعودية لاستضافة كأس العالم ستضيف إلى قائمة الأحداث الرياضية التي تستضيفها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حيث تتطلع إلى فتح اقتصادها أمام السياح والتنويع بعيداً عن الاعتماد على مبيعات الطاقة.."