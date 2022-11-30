التونسي وهبي الخزري يدون اسمه في المونديال.. ويحقق أرقامًا قياسية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح وهبي الخزري، مهاجم منتخب تونس، في تحقيق عدد من الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم، بعد هدفه بشباك المنتخب الفرنسي، مساء الأربعاء.

وقاد وهبي الخزري "نسور قرطاج" لفوز تاريخي على حامل اللقب في ختام منافسات دور المجموعات، في مونديال قطر 2022.

بهذا الهدف، عادل المهاجم التونسي البالغ من العمر 31 عامًا، رقم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر، كأكثر اللاعبين العرب تسجيلاً للأهداف في أكبر بطولات العالم، برصيد 3 أهداف لكلّ واحد منهما.

وكان الخزري قد أحرز هدفين في مرمى بلجيكا وبنما في مونديال روسيا 2018، قبل أن يضيف هدفه الثالث أمام "الديوك".

وأصبح الخزري أول لاعب أفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية على مر تاريخ كأس العالم، كما ساهم في إحراز آخر 5 أهداف لمنتخب تونس في البطولة، إذ سجّل 3 وصنع 2، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

يذكر أن "نسور قرطاج" ودعوا منافسات البطولة في نسختها الثانية والعشرين المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الوقوع في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف فرنسا وأستراليا.