أول تعليق من مدير مكتب محمد بن سلمان بعد خسارة السعودية من المكسيك

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

"محنا مستعجلين على دور الـ16".. المؤثر السعودي رائد سليم يعلق على الخسارة وهذه ردود فعل بعض الجماهير

مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تغريدة عقب فيها على مباراة منتخب بلاده وخسارته من المنتخب المكسيكي ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

جاء ذلك بتغريدة للعساكر على صفحته الرسمية بتويتر، ناشرا صورة للمنتخب قائلا بتعليق: "صقورنا.. أبطال المنتخب.. لكم الشكر على ظهوركم في مختلف مباريات المونديال.. وثقتنا بكم دائمة، ونتطلع للمستقبل".

وأعاد العساكر نشر تغريدة لوزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قال فيها: "شكرًا لنجومنا ما قصرتوا.. وشكرًا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها للجميع".

وكانت المكسيك سجلت الهدف الأول في المباراة مع بداية الشوط الثاني عبر المهاجم هنري مارتن عند الدقيقة 47، بعد بداية فيها الكثير من التخبط لـ"الأخضر".

وفي الوقت الذي حاولت فيه السعودية العودة للمباراة، سجل لويس تشافيز الهدف الثاني عند الدقيقة 52، قبل أن يوقع سالم الدوسري على الهدف الوحيد للسعودية في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ودعت السعودية البطولة بعد أن تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط من الفوز التاريخي الذي حققته على الأرجنتين في مستهل مشوارها المونديالي.