بعد مفاجأة "الصقور الخضر" أمام الأرجنتين.. كيف قارب كأس العالم بين قطر والسعودية؟

"انتهى جيل 94".. رد فعل جماهير السعودية على الفوز التاريخي على الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات مصورة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المعروف باسم "الأمير الوالد" وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر، يرفعان علم المملكة العربية السعودية، في مدرجات ملعب لوسيل في قطر، خلال مواجهة "الأخضر" والمكسيك، مساء يوم الأربعاء.

وحرص أمير قطر "الوالد" وزوجته على دعم ومساندة المنتخب السعودي، من أرضية الميدان، وقد أمسكا علم المملكة.

وتداول مغردون في تويتر هذه اللقطات التي أثارت تفاعلا.

وسبق وأن أظهرت لقطات أخرى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزا بنت ناصر يرفعان علم المغرب، تشجيعاً لمنتخب "أسود الأطلس"، أمام كرواتيا، الأربعاء الماضي.

يذكر أن "الأخضر" خسر من المنتخب المكسيكي بهدفين لواحد، في ختام منافسات دور المجموعات، ليودع المونديال من الدور الأول، عقب تذيله ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط.