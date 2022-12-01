دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي تفاعلا بعد تغريدة نشرها عن اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي بعد خروج المنتخب السعودي من مونديال قطر 2022، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العفاسي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "الآن وبعد خروج الصقور .. كل الأمنيات لهذا الأسطورة.. اللي فزنا عليه.. بأن يحمل كأس العالم .. يستاهل".

وردت الفنانة أحلام الشامسي على العفاسي بتغريدة قالت فيها: "لا ان شاء الله ما يفوز بحولٍ من الله وقوته سبحانه من يقول كن فيكون.." ليرد عليها مغرد بتعليق قال فيه: "ام فاهد مشخصنتهاا معاه".

لترد أحلام بتغريدة ناشرة صورا من إصابة اللاعب السعودي، ياسر الشهراني خلال مباراة السعودية والأرجنتين قائلة بتعليق: "طبعاً اشخصنها شكلكم نسيتوا.. ضربوهم عمداً هذيلا عيالنا لا لفوزهم يا رب انتهى.. السعودية".

وكانت المكسيك سجلت الهدف الأول في المباراة مع بداية الشوط الثاني عبر المهاجم هنري مارتن عند الدقيقة 47، بعد بداية فيها الكثير من التخبط لـ"الأخضر". وفي الوقت الذي حاولت فيه السعودية العودة للمباراة، سجل لويس تشافيز الهدف الثاني عند الدقيقة 52، قبل أن يوقع سالم الدوسري على الهدف الوحيد للسعودية في الوقت بدل الضائع، وبهذه النتيجة ودعت السعودية البطولة بعد أن تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط من الفوز التاريخي الذي حققته على الأرجنتين في مستهل مشوارها المونديالي.