دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس، وألقوا الضوء على الأداء الكبير الذي قدمه خلال مباريات المنتخب وآخرها ضد المكسيك، الأربعاء.

وكان العويس قد لعب دورا كبيرا في فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بأولى مباريات المنتخب ببطولة كأس العالم بقطر 2022، إذ تصدى لعدد كبير من هجمات المنتخب الأرجنتيني، وكان سدا منيعا أمام نجم منتخب التانغو ليونيل ميسي ورفاقه.

ويُذكر أن المنتخب السعودي ودع كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة من البطولة، إذ سجلت المكسيك الهدف الأول في المباراة مع بداية الشوط الثاني عبر المهاجم هنري مارتن عند الدقيقة 47، بعد بداية فيها الكثير من التخبط لـ"الأخضر".

وفي الوقت الذي حاولت فيه السعودية العودة للمباراة، سجل لويس تشافيز الهدف الثاني عند الدقيقة 52، قبل أن يوقع سالم الدوسري على الهدف الوحيد للسعودية في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ودعت السعودية البطولة بعد أن تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط من الفوز التاريخي الذي حققته على الأرجنتين في مستهل مشوارها المونديالي.