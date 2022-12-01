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تونس تُنهي مشاركتها في مونديال قطر بالفوز على فرنسا بطل العالم

رياضة
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جانب من مباراة تونس و فرنسا
Credit: Ryan Pierse/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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وسجل وهبي الخزري هدف "نسور قرطاج" الوحيد، عند الدقيقة 58 من زمن المباراة، ليلحق الهزيمة بحامل اللقب.

وفرض المنتخب التونسي سيطرته على المجريات وصنع عددا من الفرص، خلال الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني، حتى نجح في هز الشباك عن طريق لاعبه المخضرم، وحاول "الديوك" تعديل النتيجة لكنهم عجزوا عن ذلك.

وعلى الرغم من فوز "نسور قرطاج" إلا أنهم ودّعوا مونديال قطر من الدور الأول، إذ حلوا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف فرنسا وأستراليا، اللذين تأهلا للدور الثاني.

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