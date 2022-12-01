تركي آل الشيخ يعلق على خروج المنتخب السعودي من مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان "الأخضر" خسر من المنتخب المكسيكي بهدفين لواحد، في الأسبوع الثالث من دور المجموعات، ليودع المونديال من الدور الأول، وعقب تذيله ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمدالله على كل حال وماقصرو ... وإن شاءالله القادم أجمل بدعم سيدي"، في إشارة إلى أن لاعبي المنتخب السعودي قدموا ما بوسعهم أمام منافسيهم.

وتفاعل متابعون مع تغريدة رئيس الهيئة العامة للترفيه، إذ قال أحد المغردين: "أجمل وأفضل من المتوقع ولكن المدرب يتحمل نتيجه لقاء اليوم. مفروض متعب الحربي أساسي وعطيف"، وكتب آخر: "تبقى هذة أفضل مشاركات الأخضر في المونديال والقادم أجمل بإذن الله".

وغرّد متابع: "قدموا مباريات كبيرة كانت تنقصهم النجاعة الهجومية والله أحزنني كثيرا إقصائهم وأتمنى المنتخب المغربي يعوضنا إن شاء الله".