هيرفي رينارد عن توديع منتخب السعودية مونديال قطر: بذلنا قصارى جهدنا

نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على توديع "الأخضر" بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مدرب المنتخب السعودي عبر حسابه في موقع تويتر: "لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم بكثير من المشاعر، شكر خاص للجماهير الحاضرة في الدوحة، ولكن أيضا لكلّ شعب المملكة العربية السعودية على هذه اللحظات"، مضيفا: "كل هذه اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي".

وقاد هيرفي رينارد "الأخضر" إلى تحقيق فوز تاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لواحد، في مستهل مشواره في مونديال قطر، قبل أن يخسر الفريق من بولندا والمكسيك.

وخرج المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين من الدور الأول، بعد أن حلّ في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.