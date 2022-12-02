دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب الياباني على نظيره الإسباني، بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد خليفة الدولي في قطر، مساء يوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل هدفا "الساموراي" الياباني كل من: ريتسو دوان وأوه تاناك، في الدقيقتين 48 و51 من زمن المباراة، فيما أحرز ألفارو موراتا هدف "الماتادور"الوحيد، عند الدقيقة 12.

وتقدم المنتخب الإسباني بالنتيجة أولا بعد أن فرض سيطرته على المجريات في الشوط الأول، قبل أن يقلب المنتخب الياباني الموازين لصالحه في الشوط الثاني، وأحرز هدفين على التوالي في ظرف 3 دقائق فقط، ليخطف فوزا قاتلا.

بهذه النتيجة، تأهل "الساموراي" الياباني للدور الثاني، كمتصدر للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليضرب موعدا مع منتخب كرواتيا، وصيف المجموعة السادسة، في دور الـ16.

وعلى الرغم من خسارة "الماتادور" إلّا أنّه تجاوز دور المجموعات، ليواجه منتخب المغرب، متصدر المجموعة السادسة.