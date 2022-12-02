بعد رفع صوره في قطر.. مسعود أوزيل ينشر صورة له بملعب في الدوحة ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل صورة له من ملعب في قطر وذلك بعد أيام على التفاعل الواسع على رفع صور له من قبل جماهير في قطر، ردا على تكميم لاعبي المنتخب الألماني لأفواههم في احتجاج على حقوق المثليين ومجتمع الـ"LGBTQ+" بمونديال قطر 2022.

وعلق أوزيل على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى".

ويذكر أن المنتخب الألماني قد خرج من المونديال، الخميس، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحل المنتخب الألماني في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي رافق نظيره الياباني إلى الدور الثاني.