نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف سفيان بوفال، لاعب المنتخب المغربي، الأنظار بعد أن أظهرت لقطات مصورة معانقته لوالدته وتقبيله رأسها، عقب تأهل "أسود الأطلس" للدور الثاني في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحرص المهاجم المغربي بعد نهاية مباراة منتخب بلاده وكندا على لقاء والدته، الّتي كانت تجلس في مدرجات استاد الثمامة، قبل أن يعانقها بحرارة ويقبل رأسها ويهديها قميصه.

وكان سفيان بوفال البالغ من العمر 29 عاماً قد شارك أساسياً في مواجهة المنتخب القادم من أمريكا الشمالية، والّتي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بهدفين لواحد، أمس الخميس، وفي ختام منافسات دور المجموعات.

ويُعتبر سفيان بوفال أحد الخيارات المهمة لوليد الركراكي، المدير الفني لـ "أسود الأطلس"، كما يمتلك برصيده 30 مباراة دولية، قد سجّل من خلالها 6 أهداف.