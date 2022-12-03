نشر السبت ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنهى المنتخب الكاميروني مشاركته في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، بفوز تاريخي على المنتخب البرازيلي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء الجمعة، وفي ختام منافسات دور المجموعات.

وسجّل فينسيت أبو بكر هدف "الأسود غير المروضة" الوحيد من كرة رأسية في الوقت بدل الضائع 90+.

ورغم فوز المنتخب الكاميروني إلّا أن ذلك لم يكن كافياً للعبور إلى الدور الثاني، إذ حلّ في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط.

وتصدر منتخب "السامبا" مجموعته بـ 6 نقاط، على أن يواجه نظيره الكوري الجنوبي، وصيف المجموعة الثامنة، في دور الـ 16.

في ذات المجموعة، نال المنتخب السويسري بطاقة العبور للدور الثاني، عقب فوزه على المنتخب الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، ليحتل وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط.

وضرب المنتخب السويسري موعداً مع المنتخب البرتغالي، متصدر المجموعة الثامنة، في دور الـ 16.