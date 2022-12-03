نشر السبت ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2022

غانا تتخلص من "شيطانها" وتنتقم من سواريز.. ومفاجأة في توقعات دور الـ16

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق داني ألفيش، لاعب منتخب البرازيل، رقمًا قياسيًا في بطولة كأس العالم، بعد مشاركته في مباراة "السامبا" والكاميرون، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دور المجموعات لفي نهائيات مونديال قطر.

وأصبح داني ألفيش أكبر لاعب برازيلي سناً يخوض مباراة في بطولة كأس العالم على مر تاريخها، وذلك بعمر 39 عامًا و210 يوماً.

وانتزع الظهير البرازيلي هذا الرقم القياسي من مواطنه المدافع تياغو سيلفا، الذي ظهر في مواجهة المنتخب الصربي، في الجولة الأولى من مونديال قطر عن عمر 38 عامًا و67 يومًا.

ويشارك داني ألفيش في أكبر بطولات العالم للمرة الثالثة، إذ سبق أن تواجد في نسختي 2010 و2014، فيما غاب عن مونديال روسيا 2018 بسبب إصابة بالغة ألمت به قبيل انطلاق المنافسات.

وكان المنتخب البرازيلي قد تصدر سلم ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، على أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ 16، في نهائيات كأس العالم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.