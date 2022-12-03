دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لسخرية اللاعب الكويتي السابق جمال مبارك، وحارس مرمى المنتخب المصري السابق عصام الحضري، من المنتخب الألماني بعد خروج الأخير من مونديال قطر 2022.

وأظهر مقطع فيديو على صفحة قناة الكأس الرياضية القطرية بتويتر، الخميس، لاعب كرة القدم الكويتي السابق جمال مبارك وهو يغطي فمه بيده اليسرى ويلوح بيده اليمنى، قبل أن يدعو حارس المرمى المصري السابق وزميله المحلل عصام الحضري للانضمام إليه. بعد فترة وجيزة، غطى الحضري، وجميع المحللين الآخرين تقريبًا أفواههم، ولوحوا وداعًا احتفالًا بخروج ألمانيا.

وكان اللاعبون الألمان قد وقفوا وأشاروا بأيديهم اليمنى أمام أفواههم قبل مباراتهم في كأس العالم ضد اليابان في 23 نوفمبر احتجاجًا على قرار الفيفا بحظر شارة "OneLove"، التي كان العديد من القادة الأوروبيين يأملون بارتدائها في قطر.

المقطع كان من برنامج المجلس الذي استضافه المذيع القطري خالد جاسم، وشارك فيه محللون عرب لكرة القدم منهم مبارك، والحضري، واللاعب العراقي السابق يونس محمود.

وقال جاسم: "من المفترض أن تحترم أنت (ألمانيا) عاداتنا وتقاليدنا، وثقافتنا وديننا، بنفس الطريقة التي نحترم بها عاداتك وتقاليدك وثقافتك.. عندما نذهب إلى ألمانيا أو أماكن أخرى، فإننا نحترم القواعد والقوانين، ونحترم كل ما هو عزيز على المجتمع هناك".